شاهد.. هكذا أجهز مقاتلو القسام على جنود إسرائيليين بموقع عسكري

بثت كتائب عز الدين القسام -اليوم الاثنين- مقطعا مرئيا جديدا ضمن عمليتها العسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي "طوفان الأقصى"، وظهر فيها عناصرها وهم يقتحمون موقعا عسكريا آخر.

وظهر خلال المقطع مقاتلو القسام وهم يقتحمون موقع ""فجّة" العسكري شرق غزة ويتبادلون إطلاق النار مع جنود الجيش الإسرائيلي قبل أن يبسطوا سيطرتهم وهيمنتهم بالكامل على الموقع.

وأجهز عناصر الجناح العسكري لحركة حماس على كافة الجنود الإسرائيليين في الموقع العسكري، في حين سمع صوت أحد مقاتلي القسام وهو يقول إن هذا مصير كل من يدوس ويتطاول على نساء فلسطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وفي نهاية المقطع ظهر أحد مقاتلي القسام ممسكا بخوذة أحد الجنود الإسرائيليين القتلى، وقال إنهم لقنوا هؤلاء درسا، وتعهد بملاحقة الجيش الإسرائيلي في كل أماكن وجوده في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ أول أمس السبت تبث كتائب القسام مقاطع مرئية عبر إعلامها العسكري توثق عملية "طوفان الأقصى"، التي استخدمت فيها طائرات انتحارية وزوارق بحرية وقوات من المظليين، فضلا عن إطلاق آلاف الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية، قالت في أحدث إحصائية إن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 800 والمصابين إلى 2506، لكن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن ألمح إلى أن عدد القتلى في صفوف الإسرائيليين قد يكون أكثر بكثير من هذا الرقم.