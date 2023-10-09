شاهد.. كوماندوز القسام البحري يقتحمون قاعدة زيكيم العسكرية

عرضت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لاقتحام الكوماندوز البحري قاعدة "زيكيم" العسكرية، وقالت إنه جرى الإجهاز على مجموعة من الجنود الإسرائيليين في إطار عمليتها "طوفان الأقصى".

ويظهر المقطع المرئي -الذي نشرته الكتائب على حسابها في تليغرام- لحظة دخول الزوارق في عرض البحر ثم انطلاقها بسرعة كبيرة وصولا إلى القاعدة العسكرية.

وحمل المقطع المرئي كذلك تجول مقاتلي القسام في القاعدة، فضلا عن صور الإجهاز على عدد من الجنود، كما استولوا على بنادق.

وقاعدة "زيكيم" العسكرية تطل على شواطئ مدينة عسقلان، وتكمن أهميتها في وقوعها ضمن المستوطنة التي تحمل الاسم ذاته وتتمتع بتحصينات أمنية مشددة.

ومنذ يوم السبت تبث كتائب القسام مقاطع مرئية عبر إعلامها العسكري توثق عملية "طوفان الأقصى"، التي استخدمت فيها طائرات انتحارية وزوارق بحرية وقوات من المظليين، فضلا عن إطلاق آلاف الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.