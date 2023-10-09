شاهد.. رعب وذعر بين مسافري مطار بن غوريون بعد سقوط صواريخ للمقاومة

أظهر مقطع فيديو حالة رعب وهلع في مطار بن غوريون، الذي يقع في تل أبيب، إثر سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مناطق قريبة من المطار.

وتضمن المقطع مشاهد هلع وارتباك بالغين بين صفوف المسافرين، حيث تدافع العشرات في اتجاه المداخل والمخارج، في ظل دعوات بالتوجه للغرف المحصنة المخصصة لمثل هذه الحالات.

وحسب مراسلة الجزيرة نت، فإنه من المتوقع أن تكون حركة الطيران قد توقفت بشكل كامل عقب سقوط القذائف الصاروخية في محيط المطار.

وكانت شركات طيران عدة قد ألغت عشرات الرحلات إلى تل أبيب يومي السبت والأحد في أعقاب الهجوم العسكري "طوفان الأقصى" الذي شنته المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، في حين دعت إدارة الطيران الفدرالية شركات الطيران الأميركية لتوخي الحذر.

بدورها، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب والقدس بالصواريخ، ردا على قصف إسرائيل المنازل السكنية في قطاع غزة، في حين دوت صافرات الإنذار في المدينتين، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق مجاورة لمطار بن غوريون.