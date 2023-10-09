شاهد.. القسام تكشف لأول مرة عن إدخال منظومة دفاع جوي للخدمة

بث الإعلام العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو يكشف لأول مرة إدخالها منظومة دفاع جوي إلى الخدمة في معركة "طوفان الأقصى".

وحسب بلاغ للكتائب، فإن هذه المنظومة محلية الصنع، وهي من طراز "مُتبّر 1" واستخدمتها في التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة "طوفان الأقصى".

وأظهر المقطع قيام عدد من عناصر كتائب القسام المنتسبين لسلاح الجو بنصب صواريخ المنظومة، وعناصر أخرى ممن يتابعون أجهزة الرادار، حيث يتم إصدار أمر يعقبه إطلاق تلك الصواريخ.

ومنذ يوم السبت، تبث كتائب القسام مقاطع مرئية عبر إعلامها العسكري توثق عملية "طوفان الأقصى"، التي استخدمت فيها طائرات انتحارية وزوارق بحرية وقوات من المظليين، فضلا عن إطلاق آلاف الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.