تطبيقا لسياسة الأرض المحروقة.. شاهد- صاروخ إسرائيلي يستهدف سيارة إسعاف بغزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، سيارة إسعاف فلسطينية في قطاع غزة، كانت تقل مصابين إلى المستشفى في حي الشجاعية، شرقي القطاع.

وأظهر مقطع فيديو سيارة الإسعاف المقصوفة وقد ارتفعت منها ألسنة الدخان، فيما استطاع سائقها النجاة من القصف رغم إصابته، لكن المصابين الذين كانوا على متنها وعددهم 7، استشهدوا جميعًا، حسب السائق.

وتزداد كثافة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تستهدف مباني مكتظة بالسكان، ومساجد ومدارس وأسواقا مزدحمة، فيما يراه مراقبون اتباعا لسياسة الأرض المحروقة.

واستشهد نحو 50 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف سوقا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما تجاوز عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العملية العسكرية السبت 500.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في وقت سابق الاثنين، إنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة السبت، ألقت طائراته أكثر من ألف طن من المتفجرات والصواريخ على أهداف زعمت أنها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).