بلينكن: أميركا تسعى لضمان عدم تمدد الصراع إلى لبنان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تمدد الصراع إلى لبنان بعد إطلاق صواريخ انطلاقا منه باتجاه إسرائيل، لافتا إلى أن الوضع أصبح هادئا في الوقت الحالي.

وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأميركية أن إطلاق الصواريخ يبدو أنه توقف في الوقت الحالي، وقد استجاب الإسرائيليون على الفور، وحتى الآن، يبدو الأمر هادئًا ولكن هذا شيء نراقبه بعناية شديدة.

وأشار إلى أن ذلك كان "أحد الأسباب التي جعلت الرئيس جو بايدن واضحًا جدًا منذ اللحظات الأولى هو أنه لا ينبغي لأحد في أي مكان آخر أن يحاول الاستفادة من هذا الموقف. ومن الضروري أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم وجود جبهة أخرى في هذا الصراع، بما في ذلك حزب الله ولبنان".

ورأى أن الجمهوريين في الولايات المتحدة "إما مُضلَّلون أو مُضلِّلون" فيما يتعلق بمزاعم أن الأموال الإيرانية التي تم فك تجميدها كجزء من صفقة الرهائن استخدمت لتمويل هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، موضحا أن هذه موارد إيرانية جمعتها إيران من مبيعات النفط التي كانت محتجزة في أحد البنوك في كوريا الجنوبية، "لقد كان لديهم الحق منذ اليوم الأول -تحت قانوننا وتحت عقوباتنا- باستخدام هذه الأموال للأغراض الإنسانية".

وفي مقابلة أخرى مع شبكة إيه بي سي الأميركية، أشار بلينكن إلى أن الرد الإسرائيلي على الهجمات الأخيرة قد يستغرق بعض الوقت، وسيكون محفوفا بقرارات صعبة ينبغي على الإسرائيليين اتخاذها، على حد تعبيره.