بالفيديو. هلع وفوضى في مطار بن غوريون بسبب صواريخ المقاومة

حاولت شرطة الاحتلال تهدئة المسافرين المحتشدين داخل مطار بن غوريون في تل أبيب؛ بعدما تأخرت رحلاتهم أو ألغيت بسبب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية أول أمس السبت.

وشرع المسافرون في إطلاق صافرات الاحتجاج في صالات المطار بعد لحظات من الهلع والارتباك عاشوها إثر قصف سقوط صواريخ المقاومة على مقربة من المطار.

وكان مئات المسافرين قد ظهروا في مقطع فيديو من داخل المطار وهم في حالة هلع وارتباك بالغين، في حين تدافع عشرات منهم باتجاه المداخل والمخارج، بعد دعوتهم للتوجه إلى الغرف المحصنة المخصصة لمثل هذه الحالات.

وظهرت قاعة المغادرين وهي تعج بالمسافرين بسبب تأجيل غالبية الرحلات أو إلغائها، وظهرت شاشات المطار وقد طغى عليها اللون الأحمر.

ووفق مراسل الجزيرة نت، من المتوقع أن تكون حركة الطيران قد توقفت بشكل كامل عقب سقوط القذائف الصاروخية في محيط المطار.

وألغت العديد من شركات الطيران حول العالم عشرات الرحلات إلى تل أبيب السبت والأحد عقب الهجوم العسكري غير المسبوق الذي شنته المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، في حين دعت إدارة الطيران الفدرالية شركات الطيران الأميركية لتوخي الحذر.

وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب والقدس بالصواريخ، ردا على قصف إسرائيل عددا من المنازل السكنية في قطاع غزة، في حين دوت صافرات الإنذار في المدينتين، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق مجاورة لمطار بن غوريون.