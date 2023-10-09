المقاومة تواجه الاحتلال في مواقع تمتد على مساحة 650 كيلومترا مربعا

هاجم مقاتلو المقاومة الفلسطينية عددا من المواقع المهمة على تخوم قطاع غزة وخصوصا مستوطنة زيكيم التي تحاول قوات الاحتلال استعادة السيطرة الكاملة عليها، إضافة إلى معبر "إريز" الذي يمر منه سكان غزة إلى الأراضي المحتلة.

وتوغلت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منطقة جغرافية صغيرة شمال شرق قطاع غزة لكنها ذات أهمية إستراتيجية كبيرة كونها تضم معسكرا ومعبرا ومحطة تزويد بالكهرباء.

وتمثل مستوطنة زيكيم نقطة مهمة جدا لقوات الاحتلال كونها تبعد عن السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة مسافةَ كيلومتر، وتحتوي على محطة الكهرباء التي تخدم المنطقة كلها.

وأعطى تمركز كتائب القسام في زيكيم لمدة 3 أيام أفضلية عسكرية كبيرة؛ وهو ما دفع قوات الاحتلال للعمل على استعادة السيطرة عليها بكل الطرق، لكن مقاتلي المقاومة نفذوا دخولا جديدا إلى المستوطنة ما يعني أنها ستكون محل قتال خلال الساعات المقبلة.

وتوغلت المقاومة أيضا في "كيرمييه" و"يادموردخاي" و"نتيف عسراه" وصولا إلى معبر إريز الذي يمثل الممر الوحيد لسكان غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويمثل معبر إريز نقطة مهمة للاستخبارات الإسرائيلية في علميات تجنيد العملاء، وبالتالي يمثل دخول المقاومة إليه ضربة قوية لإسرائيل.

إلى جانب ذلك، توغلت المقاومة في الشمال الشرقي لقطاع غزة وتحديدا سيديروت؛ وهي إحدى أكبر مستوطنات غلاف غزة الذي يضم 50 مستوطنة، وقد قصفتها كتائب القسام بأكثر من 50 صاروخا.

ووفقا للوضع الحالي، فإن القتال يمتد من عسقلان شرقا إلى سديريوت شمالا ثم إلى مجمع مستوطنات أشكول، وهي مساحة تمتد على نحو 650 كيلومترا مربعا.