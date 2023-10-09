الكرملين: قلقون للغاية من مخاطر التصعيد بين حماس وإسرائيل

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" -اليوم الاثنين- إن سفارتها ليس لديها معلومات بعد عن عدد الروس في إسرائيل الذين قد يكونون أصيبوا أو قتلوا بعد اقتحام مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السياج الحدودي لقطاع غزة في عمليتها العسكرية التي بدأتها السبت.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في إفادة صحفية روتينية إن موسكو قلقة للغاية من الموقف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مضيفا أن الأحداث هناك تشكل خطرا كبيرا على المنطقة الأوسع.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في موسكو أن روسيا والجامعة ستعملان على "وقف إراقة الدماء" في إسرائيل وغزة.

ودعت روسيا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى "ضبط النفس"، وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي في وقت سابق إن موسكو تدعو الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تعبر عن قلقها البالغ إزاء التفاقم الحاد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضافت في بيان سابق "ندعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار ونبذ العنف وممارسة ضبط النفس اللازم وإقامة عملية تفاوض بمساعدة المجتمع الدولي تستهدف إقامة سلام شامل ودائم طال انتظاره في الشرق الأوسط".