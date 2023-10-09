القسام: قصف غزة أدى لمقتل 4 أسرى واستشهاد آسريهم

قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبو عبيدة، إن قصف الاحتلال على غزة "أدى لمقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم".

وتزامن ذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس والمقاومة قبل يومين داخل إسرائيل.

وقال مدير الإسعاف في غزة إن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع أوقع أكثر من 510 شهداء و2750 مصابا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة، عن تدمير 6 مساجد و4 مدارس منذ بدء العدوان يوم السبت الماضي.

ولم تعلن حركة حماس بعد عن عدد الأسرى الإسرائيليين خلال الهجوم، لكن تقديرات إسرائيلية أشارت إلى أسر أعداد كبيرة من مواطنيها.