نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورة وبيانات جندي إسرائيلي قالت إنه قتل أثناء وجوده لديها في الأسر، وذلك جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك بعدما أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام ظهر اليوم الاثنين أن قصف الاحتلال الليلة الماضية واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين واستشهاد آسريهم من مقاتلي القسام.

ووفقا لما نشرته كتائب القسام، فإن أحد الجنود الأربعة هو تومير ألون نمرودي (19 عاما) ويحمل الرقم العسكري 9212125، وهو من مستوطنة كفار سابا.

وأضافت أنه كان يعمل في ملف تجنيد العملاء داخل موقع إيرز العسكري الإسرائيلي.

وكان نمرودي قد ظهر في فيديو سابق -بثته كتائب القسام- يوثق عملية أسره مع جنود آخرين أثناء اقتحامات المقاومين الفلسطينيين للمواقع العسكرية الإسرائيلية في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى.