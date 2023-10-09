السودان يعلن استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إيران

أعلن السودان الاثنين استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد قطيعة استمرت عدة سنوات، في وقت تحتدم فيه الحرب بالبلاد منذ قرابة 6 أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن البلدين "قررا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما خدمة لمصالح الطرفين إثرعدد من الاتصالات الرفيعة المستوى التي جرت خلال الأشهر الأخيرة".

وكان السودان قطع علاقاته مع إيران عام 2016 تضامنا مع السعودية على خلفية التدخلات الإيرانية في المنطقة على أسس طائفية واعتداءاتها على سفارة وقنصلية السعودية في طهران. وأعادت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في مارس/آذار الماضي.

يذكر أن نظام الرئيس السابق عمر البشير ارتبط على مدى سنوات طويلة بعلاقات جيدة مع إيران، لكن الخرطوم كانت قد بدأت أخيرا اتصالات من أجل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التغيير في توجهات السياسة الخارجية السودانية قد يكون سعيا من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان للحصول على دعم في مواجهة قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).