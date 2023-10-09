ارتفاع حصيلة قتلى زلازل أفغانستان إلى قرابة 2500 والآلاف بلا مأوى

ارتفعت حصيلة سلسلة الزلازل التي ضربت ولاية "هرات" غربي أفغانستان السبت إلى قرابة 2500 قتيل، وبات الآلاف دون غذاء أو مأوى، في أقوى هزات أرضية منذ سنوات في الدولة الجبلية المعرضة للزلازل.

وتضاربت الحصيلة النهائية لعدد القتلى، فبينما قال المتحدث باسم وزارة الكوارث في حكومة حركة طالبان في أفغانستان جنان سيد -في رسالة لرويترز- إن الحصيلة بلغت 2445 قتيلا وأكثر من 2000 مصاب، نقل المتحدث باسم شرطة العاصمة كابل خالد زادران عن مسؤولين في هيئة إدارة الكوارث الأفغانية أن الحصيلة تجاوزت 2500 قتيل، بحسب وكالة الأناضول.

وقال زادران إن أكثر من 1300 منزل دمرت جزئيا أو كليا جراء تلك الزلازل، في وقت تكافح فيه فرق الإغاثة والإنقاذ للاستجابة لتلك الاحتياجات وانتشال الضحايا والجرحى المحاصرين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

ووصفت السلطات المحلية في ولاية هرات الخسائر البشرية والأضرار بالصادمة، وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن الهلال الأحمر الأفغاني بأن حوالي 12 قرية في منطقتي زيندا جان وغوريان في مقاطعة هيرات -التي يسكنها 1.9 مليون شخص- دمرت بالكامل.

كما نقلت وسائل إعلام عن بعض سكان المنطقة المنكوبة بولاية هرات قولهم في وقت سابق، إن الزلزال وما تبعه من هزات ارتدادية تسببت في حالة من الذعر بين سكان المدينة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلازل التي ضربت غربي البلاد السبت كان على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات، وبلغت قوة أحدها 6.3 درجات على مقياس ريختر، وهذه الزلازل من بين أكثر الهزات الأرضية إزهاقا للأرواح في العالم خلال هذا العام بعدما أودت الزلازل في تركيا وسوريا بنحو 50 ألف شخص في فبراير/ شباط الماضي.

وفي يونيو/حزيران 2022، خلّف زلزال بقوة 5.9 درجات أكثر من 1000 قتيل وعشرات الآلاف في إقليم باكتيكا بجنوب شرقي أفغانستان، التي تتعرض بشكل متكرر للزلازل، خاصة في سلسلة جبال هندو كوش، قرب مكان التقاء الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.