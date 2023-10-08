وزارة الداخلية بغزة تدعو المواطنين لتجاهل رسائل الاحتلال
8/10/2023
دعا المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة المواطنين الفلسطينيين إلى عدم التعاطي مع رسائل الاحتلال الإسرائيلي، التي يطلب فيها من الأهالي مغادرة منازلهم.
وقال المكتب الإعلامي، في تصريح صحفي، "يقوم الاحتلال بإرسال رسائل صوتية مسجلة على هواتف المواطنين في غزة بشكل عشوائي، يطلب منهم مغادرة منازلهم".
وأضاف أن مثل هذه الرسائل تهدف لإثارة الذعر والخوف في إطار الحرب النفسية المصاحبة لعدوان الاحتلال على شعبنا.
وتواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل إسرائيل، وذلك خلال اليوم الثاني من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد الاحتلال الإسرائيلي، في حين واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.
المصدر : الجزيرة + الصحافة الفلسطينية