وزارة الداخلية بغزة تدعو المواطنين لتجاهل رسائل الاحتلال

دعا المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة المواطنين الفلسطينيين إلى عدم التعاطي مع رسائل الاحتلال الإسرائيلي، التي يطلب فيها من الأهالي مغادرة منازلهم.

وقال المكتب الإعلامي، في تصريح صحفي، "يقوم الاحتلال بإرسال رسائل صوتية مسجلة على هواتف المواطنين في غزة بشكل عشوائي، يطلب منهم مغادرة منازلهم".

وأضاف أن مثل هذه الرسائل تهدف لإثارة الذعر والخوف في إطار الحرب النفسية المصاحبة لعدوان الاحتلال على شعبنا.

وتواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل إسرائيل، وذلك خلال اليوم الثاني من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد الاحتلال الإسرائيلي، في حين واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير منازل.