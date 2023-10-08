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مواجهات متفرقة بالضفة تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة

EDITORS NOTE: Graphic content / An Israeli soldier stands guard at a checkpoint as the northern entrance of the Palestinian city of Hebron in the occupied West Bank was closed on October 8, 2023 due to tensions after Hamas in Gaza sent rockets into Israel and inflitrated border areas the previous day. - Following the latest Hamas offensive and Israeli reprisals on the Gaza Strip, clashes flared on October 7 across the occupied West Bank leaving at least seven Palestinians dead, according to the health ministry in Ramallah. (Photo by HAZEM BADER / AFP)
إسرائيل تغلق المدخل الشمالي لمدينة الخليل بالضفة الغربية (الفرنسية)
8/10/2023

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي اليوم الأحد في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة عقب مسيرة نظمها العشرات تنديدا بالعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان قولهم إن المواجهات اندلعت على مدخل مدينتي رام الله والبيرة الشمالي (وسط الضفة).

ووفق الشهود، استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين، كما رشق الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

واندلعت مواجهات مماثلة في حي باب الزاوية بمدينة الخليل (جنوب) وعلى مدخل معسكر عوفر الإسرائيلي غربي رام الله.

وفجر أمس السبت أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل شملت هجوما بريا وبحريا وجويا ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

في المقابل، بدأ الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر : وكالة الأناضول