مواجهات متفرقة بالضفة تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي اليوم الأحد في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة عقب مسيرة نظمها العشرات تنديدا بالعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان قولهم إن المواجهات اندلعت على مدخل مدينتي رام الله والبيرة الشمالي (وسط الضفة).

ووفق الشهود، استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين، كما رشق الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

واندلعت مواجهات مماثلة في حي باب الزاوية بمدينة الخليل (جنوب) وعلى مدخل معسكر عوفر الإسرائيلي غربي رام الله.

وفجر أمس السبت أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل شملت هجوما بريا وبحريا وجويا ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

في المقابل، بدأ الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.