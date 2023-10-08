قصف من جنوب لبنان يستهدف موقعا إسرائيليا في مزارع شبعا

أطلقت قذائف مدفعية من جنوب لبنان نحو موقع للجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، فيما أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين جنوب لبنان.

وقال مراسل الجزيرة إن القذائف التي أطلقت من لبنان أصابت موقعا عسكريا إسرائيليا في مزارع شبعا واستهدفت موقع رويسات العلم الإسرائيلي، مضيفا أنه لم تتبنَ أي جهة إلى الآن الضربات.

كما قال المراسل أن قذائفا استهدفت موقع الرادار الإسرائيلي في محيط مزارع شبعا.

وأردف المراسل أن الجانب الإسرائيلي يستهدف المناطق المحيطة بتلال كفرشوبا منذ حوالي ساعة رداً على استهداف موقع رويسات العلم، ولم تتضح إلى الآن الأضرار التي أصابت الموقع وعدد القذائف التي أطلقت نحوه.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان، وطلب من الإسرائيلين دخول المناطق المحصنة.

ويأتي القصف بعد حالة من الترقب سادت على طول الحدود الجنوبية اللبنانية منذ يوم أمس وتعزيز لدوريات الطوارئ الدولية (يونيفيل) والجيش اللبناني على الحدود، غداة عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام صباح أمس السبت ضد إسرائيل.