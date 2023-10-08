وسائل إعلام مصرية: شرطي يطلق النار ويقتل سائحَين إسرائيليين في الإسكندرية

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني مصري أن أحد أفراد الشرطة أطلق النار من سلاحه الشخصي، وقتل سائحين إسرائيليين في مدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال مصر.

وأكد المصدر أنه تم على الفور القبض على الشرطي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل سائح إسرائيلي في هجوم استهدف إسرائيليين في الإسكندرية. وأشار مراسل القناة 14 الإسرائيلية إلى إطلاق نار على حافلة تقل إسرائيليين في الإسكندرية.

وقد أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها تفحص أنباء عن تعرض سياح إسرائيليين لإطلاق نار في مدينة الإسكندرية في مصر.