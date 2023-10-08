أبو عبيدة: اقتدنا مجموعة جديدة إلى غزة والاحتلال قتل عددا من أسراه

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن مقاتلي الحركة تمكنوا من اقتياد مجموعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين الأحد والعبور بهم إلى قطاع غزة".

وأضاف أبو عبيدة في تسجيل صوتي أن الجيش الإسرائيلي قتل عددا من جنوده بعدما أسرهم مقاتلو القسام.

وشدد المتحدث باسم القسام على أن عناصر الكتائب لا يزالون يشتبكون مع الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة، وتمكنوا من الوصول إلى منطقة قريبة من عسقلان.

وفجر أمس السبت، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

في حين واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط مدنيين وتدمير منازل.