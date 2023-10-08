شاهد.. هدم مركز شرطة في سديروت ومقاوم ينسحب

دارت اشتباكات مسلحة بين عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجنود إسرائيليين، مساء السبت في سديروت، إحدى المدن والمستوطنات التي اقتحمتها المقاومة ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وأظهر مقطع فيديو قوات الاحتلال وهي تهدم مركز شرطة في سديروت بالجرافة بعد فشلها في استعادة السيطرة عليه إثر تحصن مقاتلين فلسطينيين داخله، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت لاحق، قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن مسلحا فلسطينيا تمكن من الانسحاب من مركز الشرطة.