شاهد.. سرايا القدس تقتحم بعض مواقع الاحتلال وتستولي على مركبات عسكرية

نشر الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطع فيديو يظهر عملية اقتحام عدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة أمس السبت.

وظهر مقاتلو سرايا القدس وهم يطلقون الرصاص من بنادقهم باتجاه جنود الاحتلال ويستهدفون آليته من على مسافة أمتار. كما ظهروا وهم يتحركون بسيارتهم وسط الأشجار قبل اقتحام سياج شائك ومنه إلى بناية تمكنوا من اقتحامها وأسر أحد الموجودين داخلها.

وتضمن المقطع أيضا جرافة إسرائيلية تلتهمها النيران بينما مقاتلو المقاومة يعتلون إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية، كما أظهر بعض الآليات العسكرية المحترقة وأخرى سليمة وضع عليها المقاتلون علم سرايا القدس.