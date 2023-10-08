شاهد.. المقاومة تقتحم كفر عزة وتأسر بعض جنود الاحتلال

بث الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية اقتحام مقاتليها لمستوطنة كفر عزة التي تبعد 5 كيلومترات عن قطاع غزة، وخوضهم معارك مباشرة مع قوات الاحتلال.

وبدأ المقاومون هجومهم بالتكبير وهم يتجهون نحو سياج شائك قبل أن يفتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة، ثم ظهروا وهم يسيرون إلى جوار سور خرساني ونقطة حراسة تابعة للاحتلال لكنها خالية من الجنود.

وظهر في المقطع بعض المقاومين يتجولون بسيارتهم في طريق المستوطنة بينما ألسنة الدخان تتصاعد على مقربة منهم وآلية عسكرية محترقة يعلوها شاب فلسطيني.

كما ظهر أحد مقاتلي المقاومة وهو يطلق الرصاص على دبابة إسرائيلية من مسافة أمتار قليلة بينما تلوذ بالفرار، قبل أن يتمكن مقاتل آخر من الاحتماء بسيارة صغيرة وإلقاء قنبلة يدوية عليها ليفجرها.

واحتوى المقطع أيضا على جثث جنود إسرائيليين ملقاة على الأرض، بينما المقاتلون الفلسطينيون يطلقون الرصاص ابتهاجا ويتجولون إلى جوار آليات عسكرية خلفها جنود الاحتلال.

وظهر المقاومون وهم يقتادون بعض الأسرى إلى مركبات عسكرية إسرائيلية سيطروا عليها خلال عملية.