شاهد.. القسام تقتحم معسكر بئيري الإسرائيلي وتدمر دبابة ميركافا

بث الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقطع فيديو يظهر لحظات اقتحام مقاتلي القسام ضمن عملية "طوفان الأقصى" لمعسكر بئيري الإسرائيلي.

وكما يظهر في الفيديو، فقد عمد مقاتلو القسام ببداية الهجوم إلى استخدام الدرجات النارية حيث قاموا بتفجير السياج بالقنابل اليدوية، ثم اقتحمت عربات دفع رباعي المعسكر ووصلت إلى ثكنات الجنود، وقامو بتدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا.

وأظهر المقطع المقاومين وهم يعتلون دبابة أخرى، وظهر أحدهم وهو يقول إنهم يتجولون في ثكنات الجنود الإسرائيليين، ويتنقلون من غرفة إلى غرفة بينما لاذ الجنود بالفرار. وبعد ذلك واصل مقاتلو القسام تجوالهم بسياراتهم في الشوارع لمسافات طويلة وهم يحملون اسلحتهم ويهتفون "الله أكبر".