أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها قتلت نحو 700 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية، وفي المقابل أكد الجيش الأوكراني أنه حقق "نجاحات جزئية" في هجومه المضاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها قتلت نحو 700 جندي أوكراني، ودمرت 10 دبابات وعدة مدرعات وقطعا مدفعية ومركزا لتوجيه الطائرات المسيرة في ليمان ودونيتسك وزاباروجيا.

وتركزت هجمات القوات البرية الروسية على الأجزاء الأمامية من كوبيانسك وليمان في الشرق، وكذلك في أفدييفكا ومارينكا بالقرب من دونيتسك، وفقا للمعلومات الأوكرانية.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي أسقط مسيرة أوكرانية فوق مدينة "إيسترا" المتاخمة للعاصمة الروسية من الغرب.

تقدم أوكراني

في المقابل، قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في تقريرها عن تطورات الحرب يوم أمس السبت، إن الجيش يواصل الهجوم على القوات الروسية في قطاعين مهمين من الجبهة شرقي وجنوبي البلاد، وقد حقق بعض النجاحات.

وأشار التقرير إلى "نجاحات جزئية" في جنوب بلدة باخموت بالقرب من قرية أندرييفكا. وفي حين أن باخموت ما زالت في يد الروس، استعاد الأوكرانيون خط سكك حديدية له أهمية إستراتيجية جنوبي البلدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاء في التقرير أنه على خط الجبهة الجنوبي في منطقة زاباروجيا، تحققت أيضا "نجاحات جزئية" شمال قرى كوباني ونوفوبروكوبيفكا.

وتقاتل القوات الأوكرانية في هذه المنطقة لشق طريقها عبر خطوط الدفاع الروسية المحصنة بشدة، والتي تشتمل على حقول ألغام وفخاخ وخنادق للدبابات، ويشير القتال بالقرب من كوباني ونوفوبروكوبيفكا إلى أن الأوكرانيين يوسعون خرقهم لدفاعات الروس.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من البيانات العسكرية. لكن معهد دراسة الحرب، ومقره الولايات المتحدة، أشار أيضا إلى التقدم الأوكراني في تقريره الجديد. لكنه قال إن الجيش الروسي تمكن من تبديل وحدات القوات في هذا القطاع من الجبهة، على الرغم من الضغط الأوكراني.

هجمات قياسية

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات اليوم الأحد إن القوات الجوية الأوكرانية تتوقع عددا قياسيا من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة على الأراضي الأوكرانية هذا الشتاء في وقت تستعد فيه كييف لشتاء ثان من القصف على نطاق واسع لمنشآت الطاقة لديها.

وأضاف إهنات أن بيانات شهر سبتمبر/أيلول الماضي أظهرت أن استخدام روسيا لطائرات مسيرة من طراز "شاهد"، التي صممتها إيران، سيتجاوز رقم العام الماضي.

وقال في مقابلة مع التلفزيون الوطني "هذا الخريف والشتاء.. يسجل بالفعل رقما قياسيا حيث جرى استخدام أكثر من 500 طائراة من طراز شاهد في سبتمبر/أيلول" الماضي.

وقارن هذا الرقم بحملة الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا خلال الشتاء الماضي، مؤكدا أنه جرى استخدام حوالي ألف طائرة مسيرة من طراز "شاهد" في 6 أشهر.

وألحقت الهجمات على منشآت الطاقة في الشتاء الماضي أضرارا كبيرة بالبنية التحتية لشبكة الطاقة في أوكرانيا، وأجبرت معظم المدن على تقنين استخدام الكهرباء والماء الساخن.

وعلى الرغم من تعزيز أوكرانيا دفاعاتها الجوية، فإن مسؤولين حذروا من خطر تكرار ذلك الأمر هذا الشتاء، إذ لا يزال إعادة بناء شبكة الكهرباء أمرا صعبا بعد حملة القصف الأخيرة.

مباحثات مع اليابان

سياسيا، انطلقت أمس السبت الجولة الأولى من المفاوضات بين اليابان وأوكرانيا بشأن اتفاق ثنائي يتعلق بالضمانات الأمنية.

وقال إيهور جوفكفا، نائب كبير موظفي المكتب الرئاسي الأوكراني، إن المشاورات الثنائية "لم تكن فقط تأكيدا لشراكتنا الإستراتيجية، ولكنها أيضا دليل على الدعم العالمي" لأوكرانيا.

وانضمت اليابان إلى الدول الغربية في دعمها لأوكرانيا، وفرضت عقوبات على روسيا. ومع ذلك، فإن الدستور السلمي لثالث أكبر اقتصاد في العالم لا يسمح لليابان بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وقدمت اليابان مساعدات غير فتاكة وأمنية وإنسانية ومالية لأوكرانيا.