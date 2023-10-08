خاص للجزيرة.. مقطع مصور لاقتحام القسام موقع إيريز وقتل وأسر عسكريين إسرائيليين

حصلت الجزيرة على صور لعشرات من أفراد كتائب عز الدين القسام وهم يقتحمون -أمس السبت- موقع إيريز العسكري الإسرائيلي (بيت حانون) شمال غزة.

وأظهرت الصور التي حصلت عليها الجزيرة أفراد كتائب القسام وهم يقتلون ويأسرون ضباطا وجنودا إسرائيليين.

كما تظهر الصور سيطرة أفراد القسام على معـدات وعربات عسكرية.

وكانت كتائب القسام أطلقت صباح أمس عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام مستوطنات، في وقت أفادت فيه مصادر إسرائيلية بمقتل وجرح المئات.

في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيه، أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.