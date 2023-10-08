بلينكن: لا دليل على وقوف إيران خلف هجوم حماس

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه لا يرى دليلا على وقوف إيران وراء الهجوم الذي شنته كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، رغم وجود علاقات قديمة بين حماس وطهران، حسب تعبيره.

وأضاف أن الهجوم على إسرائيل أمس هو الأسوأ منذ عام 1973، واصفا إياه بـ"العمل الإرهابي"، وشدد على أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لضمان عدم نشوء جبهة أخرى في هذا الصراع بما في ذلك مع حزب الله في لبنان.

وفي موضوع آخر، أشار بلينكن إلى أن "هناك تقارير عن قتلى ومفقودين أميركيين في الهجمات، ونعمل على التأكد من صحة ذلك".

وأضاف "تحدثنا مع الإسرائيليين والفلسطينيين لتجنب أعمال عدائية، ولكن هذا لا يشمل حماس لأنها منظمة إرهابية".

كما أعلن أن الولايات المتحدة ستدلي "على الأرجح" اعتبارا من اليوم الأحد بتفاصيل عن مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل.

وصرح بلينكن صباح اليوم الأحد لشبكة "سي إن إن" بأنه "ننظر في الطلبيات المحددة الجديدة للإسرائيليين. أعتقد أنكم ستعلمون اليوم على الأرجح بالمزيد عن هذا الموضوع".