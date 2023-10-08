المسيّرات تدخل "الطوفان".. القسام تطلق طائرات انتحارية

بثت كتائب عز الدين القسام (الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس) مشاهد لإطلاق عدد من الطائرات المسيرة الانتحارية في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية أمس السبت ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى.

كما أعلنت كتائب القسام أن الاشتباكات المسلحة ما زالت مستمرة في مناطق غلاف غزة، ونشرت عبر حسابها في تليغرام قولها "تمكنا بفضل الله فجر اليوم من القيام بعمليات تسلل لتعزيز مجاهدينا بالقوات والعتاد، داخل أراضينا المحتلة"، موضحة أن المواقع هي "صوفا" و"حوليت" و"يتيد" في محور رفح.

وارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الإسرائيليين إلى 350 فيما جرح أكثر من 1800، إضافة إلى أكثر من 700 لا يزالون في عداد المفقودين. حسب مصادر إسرائيلية.

أما وزارة الصحة في غزة، فأعلنت أن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 313 فلسطينيا بينهم 20 طفلا، وإصابة 1788 بجروح مختلفة بينهم 121 طفلا.