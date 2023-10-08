القسام تنشر فيديو لعملية تفجير الجدار العازل واقتحام غلاف غزة
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8/10/2023
نشرت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع فيديو تظهر اجتياز مقاتليها الجدار العازل على حدود قطاع غزة.
وتوثق المقاطع التسلسل الزمني لعملية طوفان الأقصى، بدءا من استهداف أحد الأبراج التابعة للقوات الإسرائيلية، وما تبعه من رشقات صاروخية بدا وكأنها تغطي تسلل المقاومين نحو مناطق غلاف غزة.
وتظهر مقاطع الفيديو لحظة تفجير الجدار وإحداث ثغرات فيه، للدخول إلى المستوطنات ومناطق غلاف غزة.
المصدر : الجزيرة