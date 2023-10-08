الجيش الأميركي يحرك حاملة طائرات إلى شرق المتوسط

وجّه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بتحريك مجموعة حاملة الطائرات الهجومية جيرالد آر فورد إلى شرق البحر المتوسط لإظهار دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل.

وقال أوستن، في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل على وجه السرعة بعتاد وموارد إضافية تشمل الذخائر، مشددا على أن المساعدات الأميركية ستبدأ التحرك نحو إسرائيل اليوم الأحد ومن المتوقع أن تصل خلال أيام.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها إلى إسرائيل.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "بايدن ونتنياهو ناقشا خلال اتصال هاتفي الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".

استغاثة إسرائيلية

وكان موقع أكسيوس الأميركي كشف أن نتنياهو طلب تمويلا أميركيا طارئا لتعزيز نظام القبة الحديدية.

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى (لم يسمّه) قوله إن "نتنياهو يريد تمويلا أميركيا طارئا لشراء المزيد من الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي للقبة الحديدية".

ورجح الموقع الأميركي أن "إسرائيل ستشن هجوما واسع النطاق في غزة، قد يستغرق عدة أسابيع، ومن المرجح أن يحتاج إلى مساعدة عسكرية أميركية إضافية، خاصة إذا توسعت الحرب إلى جبهات أخرى مثل لبنان".

وفجر أمس السبت، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

في حين واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط مدنيين وتدمير منازل.

وقالت مصادر إسرائيلية إن عدد قتلى العملية بلغ حتى الآن 700 إسرائيلي على الأقل و2156 مصابا، بالإضافة إلى نحو 100 أسير لدى حماس. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي تعيين العميد غال هيرش مسؤولا عن ملف المختطفين والمفقودين، وقال إن إسرائيل في "حالة حرب وستنتصر فيها".

وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 370 شخصا بينهم 20 طفلا بسبب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.