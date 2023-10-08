الاحتلال ينشر أسماء 44 من قتلاه بينهم قادة عسكريون كبار

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء وصور 44 ضباطا ومجندا قتلوا من قواته خلال معركة "طوفان الأقصى" التي بدأتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وكان قد أعلن في البداية أسماء 26 قتيلا وأعلن لاحقا أسماء 18 آخرين وذلك نظرا لأن عدد القتلى لم يتم حصره حتى الآن بسبب سيطرة مقاتلي فصائل المقاومة على عدة أماكن ومواقع عسكرية وما زالت الاشتباكات في بعض هذه المواقع جارية منذ أمس.

وقال بيان لجيش الاحتلال إن معظم القتلى من لواء غولاني والكوماندوز والاستخبارات والمظليين والجبهة الداخلية، وأنه تم إبلاغ عائلاتهم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن من بين القتلى قائدَ لواء ناحل ونائب قائد وحدة ماجلان وقائد كتيبة تكشوف، وكذلك قائد كتيبة الاتصالات، إضافة إلى قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي رابطا على موقعه الرسمي يضم أسماء وصور جنوده الذين قتلوا.

كما ذكرت كتائب القسام أنها قتلت مارتن كوزميتزاك قائد سرية في مديرية تنسيق عمليات فرض القانون.

وكان مصدر في حماس أكد للجزيرة نت أن معظم ضباط قيادة المنطقة الجنوبية في إسرائيل وقعوا في الأسر، ومن بينهم قائد فرقة غزة الجنرال الإسرائيلي الذي انتشرت صور أسره عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي أمس.

كما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أن 750 إسرائيليا في عداد المفقودين، وفقا لتقرير غير رسمي، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي إعلان جيش الاحتلال عن أسماء قتلاه وسط تصاعد معركة طوفان الأقصى حيث تستمر الاشتباكات في عدة مواقع بين المقاومين وجيش الاحتلال، بعد الضربة الأولى التي استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للاحتلال.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 350 قتيلا و1864 جريحا بينهم 19 حالة حرجة و326 خطيرة و359 متوسطة، بحسب هيئة البث الرسمية.