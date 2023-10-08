استشهاد عائلة كاملة في غارة إسرائيلية على غزة

استشهدت عائلة فلسطينية كاملة بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم الواقع في حي النصر غربي قطاع غزة اليوم الأحد، وسط استمرار غارات الاحتلال الانتقامية على القطاع.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة شعبان من دون تحذير، ما أدى إلى مقتل أفراد العائلة المكونة من الوالدين و4 أبناء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد حوالي 313 شخصا منهم 20 طفلا وإصابة 1990 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ مساء أمس انتقاما من عملية "طوفان الأقصى" العسكرية.