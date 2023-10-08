استشهاد عائلة كاملة في غارة إسرائيلية على غزة

استشهدت عائلة فلسطينية كاملة بقصف إسرائيلي استهدف منزلها الواقع في حي النصر غربي قطاع غزة اليوم الأحد، وسط استمرار غارات الاحتلال الانتقامية على القطاع.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة شعبان من دون تحذير، مما أدى إلى مقتل أفراد العائلة المكونة من الوالدين و4 أبناء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد نحو 313 شخصا -منهم 20 طفلا- وإصابة 1990 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ مساء أمس السبت انتقاما من عملية "طوفان الأقصى".