إعلان حالة التأهب القصوى في سفارات إسرائيل

أعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى في جميع سفاراتها في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي بدأتها كتائب عز الدين القسام أمس السبت.

ولا زالت إسرائيل تعيش حالة الصدمة من العملية التي تمكن خلالها مقاتلو المقاومة من السيطرة على المستوطنات حول قطاع غزة والسيطرة على مواقع عسكرية عدة وقتل وأسر المئات من جنود الاحتلال.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقر في خطاب متلفز بأن ما حدث "غير مسبوق في إسرائيل".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الخارجية الإسرائيلية أصدرت أمرا لجميع سفرائها بعدم الخروج من منازلهم دون الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.