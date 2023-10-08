إسرائيل تستعد لإخلاء المستوطنات القريبة من غزة ولبنان

أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، بتنفيذ خطة المسافة الآمنة والاستعداد لإخلاء المستوطنات القريبة من الحدود الجنوبية مع قطاع غزة والحدود الشمالية مع لبنان.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، إن وزير الدفاع يوآف غالانت وافق على تنفيذ خطة المسافة الآمنة لإخلاء المستوطنات المحاذية للسياج في قطاع غزة، وأشار إلى الاستعداد لتنفيذ الخطة في شمال البلاد أيضا.

وخطة المسافة الآمنة تتضمن إخلاء المستوطنات القريبة من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية، بحيث تكون هناك مسافة عدة كيلومترات خالية من السكان بين إسرائيل وهذه الحدود.

وطلب غالانت توفير الأسلحة والذخيرة للمستوطنات المجاورة للسياج الأمني ولفريق ضباط الجيش الإسرائيلي ورؤساء البلديات، للمساعدة في إدارة الوضع على الجبهة الداخلية.





حالة حرب

وفي وقت سابق الأحد، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على وضع حالة الحرب، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفجر أمس السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من قطاع غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان إن طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس.

وعلى الجبهة الشمالية، قصف الجيش الإسرائيلي صباح الأحد عبر طائرة من دون طيار خيمة نصبتها جماعة حزب الله في منطقة مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان، ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان على مواقع عسكرية إسرائيلية، وفقا لمراسل الأناضول.