إسرائيل: العدو لا يزال على الأرض

اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن المقاومين الفلسطينيين ما زالوا على أراضيها، وذلك في مساء اليوم الثاني من عملية "طوفان الأقصى" التي تنفذها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ صباح أمس السبت، وبلغت حصيلتها حتى الآن 700 قتيل إسرائيلي، فضلا عن نحو ألفي جريح.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي نشرته وكالات الأنباء إن "العدو لا يزال على الأرض"، مضيفا "نعزز قواتنا، خصوصا بالقرب من غزة، ونقوم بتطهير المنطقة"، متعهدا بملاحقة من وصفهم بـ"الإرهابيين في كل مكان يوجدون فيه".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري قوله "نحن نعمل لتدمير العدو"، مشيرا إلى أن غارات قوات الاحتلال "أصابت 800 هدف للعدو في غزة"، في إشارة إلى الحملة التي أطلقتها إسرائيل عقب هجوم مباغت شنته كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أمس السبت على المستوطنات اليهودية في غلاف قطاع غزة الفلسطيني.

وفي مؤشرات أخرى على أن عملية طوفان الأقصى لم تضع أوزارها رغم الاعتداءات التي نفذتها إسرائيل خلال الساعات الماضية على مبان ومنشآت في غزة، فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين فلسطينيين في قاعدة زيكيم العسكرية.

في الأثناء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في خبر عاجل بثته مساء اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجري حاليا تقييما للوضع في مقر وزارة الدفاع، بعدما تحدث مراسل الجزيرة في وقت سابق من المساء عن قيام وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بجولة تفقدية في المناطق الحدودية ومستوطنات غلاف غزة.

كما أشار مراسل الجزيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان بلدتي مفلاسيم وسديروت في غلاف غزة التزام منازلهم حتى إشعار آخر.