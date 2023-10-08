ألمانيا وفرنسا تعززان الأمن حول المؤسسات اليهودية

عززت ألمانيا وفرنسا أمس السبت الأمن حول المعابد والمدارس والمعالم الأثرية اليهودية بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأسفرت عن قتل وأسر عشرات الإسرائيليين.

وشددت ألمانيا حماية الشرطة للمؤسسات اليهودية والإسرائيلية، حيث خرج بعض أنصار الفلسطينيين إلى شوارع برلين للاحتفال بالهجوم، في حين ركزت فرنسا جهودها على حماية المعابد والمدارس اليهودية في المدن في جميع أنحاء البلاد، حيث أعرب أحد الزعماء اليهود عن قلقه من احتمال انتقال النزاع.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لصحيفة بيلد "في برلين تم تعزيز حماية الشرطة على الفور. إن الحكومة الفدرالية والأقاليم تنسق أعمالها بشكل وثيق"، وأضافت أن السلطات الألمانية تراقب عن كثب أي "مؤيدين محتملين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)".

ونشرت شرطة برلين صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر "أشخاصا يحتفلون بالهجمات على إسرائيل من خلال توزيع المعجنات" في سونينالي، الشارع الرئيسي في منطقة نويكولن بالمدينة. وعمدت الشرطة في بعض الحالات إلى التحقق من الهويات.

ونشر الحساب الألماني لشبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين صورا لتوزيع معجنات في شوارع برلين ورسالة تحتفل بـ"مقاومة الشعب الفلسطيني".

وندد عمدة منطقة نويكولن، مارتن هيكل، بـ"تمجيد رهيب لحرب رهيبة"، في تصريحات لتلفزيون فيلت. ودعا الحكومة إلى حظر "الدعاية الإرهابية المثيرة للاشمئزاز" من جانب "صامدون".

وفي وقت لاحق السبت، أضيئت بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، وهي رمز لألمانيا الموحدة، بألوان العلم الإسرائيلي. وكتب المستشار أولاف شولتس على منصة إكس "تضامنا مع إسرائيل".

فرنسا

وفي فرنسا، تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المعابد اليهودية في باريس ومارسيليا وليون وستراسبورغ، بسبب العطلات ذات الطابع الديني التي يجري الاحتفال بها منذ أواخر سبتمبر/أيلول.

ففي شرق فرنسا، باتت المدارس والمعابد اليهودية في مدينة ستراسبورغ تحت مراقبة معززة، حسبما ذكر بيير هاس من مجلس المؤسسات اليهودية الفرنسية.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد شعرنا بصدمة وقلق شديدين بسبب تفجر العنف هذا". وأضاف "نحن غير مطمئنين من إمكان انتقال النزاع إلى فرنسا".

وفي مدينة مارسيليا الساحلية الجنوبية وفي شمال فرنسا ومنطقة باريس، أكدت مصادر الشرطة أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية أيضا.

كما أرسل وزير الداخلية جيرالد دارمانان رسالة عاجلة إلى مسؤولي المناطق يطلب منهم تعزيز المراقبة بشكل أكبر. وكتب في الرسالة -التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية- "في وقت تضرب هجمات إرهابية من غزة إسرائيل، أطلب منكم تعزيز اليقظة والأمن والحماية على الفور" في مواقع الجالية اليهودية في فرنسا.

ومن المقرر أن تستعرض وزارة الداخلية الفرنسية الوضع الأمني في اجتماع خاص اليوم الأحد.