"طوفان الأقصى".. المقاومة تستولي على مواقع عسكرية للاحتلال

أظهرت مقاطع مصورة اقتحام المقاومة الفلسطينية مواقع عسكرية إسرائيلية صباح اليوم السبت، بعد لحظات من شنّ كتائب عز الدين القسام عملية طوفان الأقصى.

وقد عرضت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد استيلاء عناصرها على "كيبوتس" وموقع كرم أبو سالم شرق رفح.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.

وتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاز حماس "عشرات الرهائن" الإسرائيليين في غزة.





وأظهرت صورة سحب جندي إسرائيلي من داخل دبابة على حدود قطاع غزة.

ونقل موقع يديعوت أحرونوت أن 3 عربات عسكرية على الأقل سحبها المسلحون إلى داخل غزة.

وتحدثت تقارير عن استخدام المقاومة دراجات نارية في عمليات الاقتحام التي شملت أكثر من موقع.





مشاهد غير مسبوقة

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت صباح اليوم السبت عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه الداخل الإسرائيلي، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وشهدت عملية طوفان الأقصى اشتباكات مباشرة بين عناصر المقاومة وجنود الاحتلال داخل البلدات الإسرائيلية المحيطة بغزة.

وفي مشاهد غير مسبوقة، ظهرت عناصر عديدة من المقاومة الفلسطينية يتجولون في شوارع إسرائيل، في وقت سمعت فيه أصوات أشخاص مذعورين يتحدثون العبرية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شاعر هنيغف برصاص مقاومين فلسطينيين.

وبعد لحظات من شن عملية طوفان الأقصى، هرب مئات المستوطنين من غلاف غزة، في حين احتفل الفلسطينيون بهذه العملية، وتدفقوا إلى المناطق المحاذية للبلدات الإسرائيلية.