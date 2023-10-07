مظاهرات واحتفالات شعبية.. فرحة عربية باقتحام المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة

تظاهر الآلاف في الأردن واليمن والمخيمات الفلسطينية في لبنان احتفالا بعملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن قتل وأسر عشرات الإسرائيليين، في حين أعلنت أحزاب عربية ومؤسسات دينية عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني.

وصباح اليوم السبت أطلقت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- هذه العملية العسكرية غير المسبوقة ضد إسرائيل، وشملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

وفيما يلي أبرز التفاعلات الشعبية والحزبية:

الأردن

شارك المئات في وقفة قرب السفارة الإسرائيلية بعمّان، لدعم فلسطين والعملية العسكرية التي أطلقتها حركة حماس. وردد المتظاهرون هُتافات، "حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد ضيف"، و"نموت وتحيا فلسطين"، كما طالبوا بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة.

لبنان

شهدت المخيمات والتجمعات الفلسطينية احتفالات شعبية دعما للمقاومة الفلسطينية، وابتهاجا باقتحام عشرات المواقع والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، ووزعت مؤسسات فلسطينية، ومجموعات شبابية، الحلوى ابتهاجا بعملية "طوفان الأقصى".

اليمن

تظاهر مئات اليمنيين في صنعاء بدعوة من جماعة أنصار الله الحوثيين، تأييدا للعملية العسكرية التي تشنها المقاومة الفلسطينية.





الكويت

قالت الحركة الدستورية الإسلامية، إن ما جرى اليوم في فلسطين "أدخل الفرح في قلوب الملايين من المسلمين والعرب وأحرار العالم، الذين يرفضون الطغيان والعربدة الصهيونية إزاء المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وإزاء الأبرياء من الفلسطينيين".

بدوره، دعا اتحاد الجمعيات والمبرّات الخيرية الكويتية، جميع الجمعيات والمبرات الخيرية في البلاد، إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، على الصعيد الخيري والإغاثي والإنساني.

كما دخل لاعبو فريقي العربي والقادسية إلى أرضية الملعب في الدوري الكويتي وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية تضامنا في المقاومة وأهالي قطاع غزة.

العراق

بارك الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي عملية طوفان الأقصى، مؤكدا أن، "العدو الصهيوني" بات عاجزا أمام شجاعة وبسالة الشعب الفلسطيني.

مصر

ثمّنت أحزاب مصرية عدة عملية "طوفان الأقصى" -التي جاءت بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الخمسين لحرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973- داعية إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

بدورها، ثمنت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل العملية الفلسطينية، مؤكدة دعمها الثابت "لجميع خيارات الشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه، والمقاومة ضد كيان الاحتلال والفصل العنصري، دعما فوريا غير منقوص ولا مشروط، حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني".

السودان

قال الحزب الشيوعي السوداني، إن الهجوم الذي نفذته كتائب القسام، على عدد من المواقع الإسرائيلية بغلاف غزة، يمثل دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني، في البقاء بأرضه ووطنه وتحرير الأرض، وإقامة دولته المستقلة.

المغرب

دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إلى وقفة أمام البرلمان مساء اليوم السبت، دعما للمقاومة الفلسطينية ولعملية "طوفان الأقصى".

تونس

أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن مساندة الشعب الفلسطيني في عمليته ضد إسرائيل، معدّة أن ما حدث هو رد طبيعي ومشروع على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعت "تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية" التونسية -التي تضم أحزاب: القطب والتيار والعمال والتكتل- الشعب التونسي، و"قواه الحية الوطنية الديمقراطية التقدمية إلى التحرك والخروج إلى الشوارع، لدعم معركة طوفان الأقصى، والاستعداد لتصعيد هذه المساندة وتطويرها في القادم من الأيام".