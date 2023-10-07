مصادر طبية للجزيرة: 160 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل صباح اليوم السبت.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد أكثر من 160 فلسطينيا في قطاع غزة، وجرح نحو ألف شخص منذ صباح اليوم.

وشنت مقاتلات إسرائيلية حربية غارات على مبان حكومية وسط وشمالي القطاع، ومواقع تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في عملية أطلقت عليها "السيوف الحديدية".

كما قصفت الطائرات الحربية هدفا آخر قرب أبراج سكنية شمالي قطاع غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أفاد شهود عيان بأن قصفا إسرائيليا استهدف محيط سيارة إسعاف قرب مستشفى ناصر، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

كما أفادت مصادر إعلامية محلية في غزة باستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي، من دون إعلان رسمي من وزارة الصحة حتى الساعة بشأن حصيلة الشهداء الفلسطينيين.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام صباح اليوم عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، في حين أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل وجرح المئات.

في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيه.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال الضيف -في رسالة صوتية- إن الضربة الأولى من العملية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة استهدفت إسرائيل.

ومنذ صباح اليوم، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى تسلل بري وبحري وجوي، ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة، بينها تل أبيب والقدس وأسدود وعسقلان.