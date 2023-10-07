كتائب القسام تبث مشاهد لتسلل مقاتليها جوا إلى إسرائيل

بثت كتائب عز الدين القسام (الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس) مشاهد حصرية لسرب "صقر" إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها اليوم السبت ضد إسرائيل.

وأطلقت كتائب القسام صباح اليوم عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل أسمتها "طوفان الأقصى"؛ شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسلل واقتحام لمستوطنات وقتل وأسر عشرات الإسرائيليين.

وتظهر المشاهد عناصر من المقاومة على دراجات مزودة بمروحيات ومظلات يقومون بواسطتها بعبور حدود قطاع غزة جوا قبل الوصول إلى مواقع عسكرية إسرائيلية ويشتبكوا مع جنود الاحتلال.