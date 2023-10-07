"بدنا كنافة".. فرحة عربية على منصات التواصل بعد عملية "طوفان الأقصى"

أبدى عشرات النشطاء والمغردين في العالم العربي فرحتهم وتضامنهم على منصات التواصل الاجتماعي مع المقاومة الفلسطينية بعد إطلاقها عملية "طوفان الأقصى".

وصباح اليوم السبت أطلقت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات وقتل وأسر عشرات الإسرائيليين.

وحصلت مقاطع أسر الجنود الإسرائيليين واقتحام عناصر القسام مواقع عسكرية إسرائيلية على تفاعل واسع، حيث طالب المغردون بتوزيع الكنافة احتفالا بهذه العمليات التي وصفوها بالبطولية.

كما سخر النشطاء من مشاهد الهروب الجماعية للمستوطنين الإسرائيليين واختفاء الكثير منهم داخل حاويات القمامة.

وهاجم كثير من المغردين قيام عدد من الحكومات العربية بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتجاهل جرائمه بحق الشعب الفلسطينية.

🔴بعد 8 ساعات من عملية #طوفان_الأقصى الصاعق ضد الاحتلال والعنجهية الإسرائيلية

التي قلبت الموازين

لا يزال النظام العربي يلوذ بالصمت

🔴ومن أدلى وصرح من الأنظمة العربية #مصر و #الأردن عبرا عن قلقهما!!

لم يعد الستتيكو وتهميش الفلسطينيين خيارا مقبولا

وما قبل #طوفان_الأقصى ليش ما… — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) October 7, 2023

المساحة التي وصلت لها المقاومة pic.twitter.com/vesIgdXAyr — أحمد العربي (@AAlarabby) October 7, 2023

هذا الفيديو مهم جداً جداً نشره لكل العالم وبكل اللغات.. هكذا كانت تعليمات القائد ابو خالد الضيف قائد المقاومة في خطابه صباح اليوم، "بأن لا تقتلوا النساء والاطفال" وهكذا هم جنود #كتائب_القسام يلتزمون بوصية نبيهم أولاً ثم بوصية قائدهم ابو خالد. وملاحظة مهمة: الشباب تتحدث انجليزي… pic.twitter.com/0pV5CYjGF7 — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) October 7, 2023

بعد ٥٠ عاما من العبور الأول ٦ أكتوبر ٧٣

العبور الثاني ٧ أكتوبر ٢٣✌️

كل صفحاتنا لازم يكون عليها علم فلسطين 🇪🇬🇵🇸#طوفان_الأقصى#Israel#كتايب_القسام#تحريرها_كلها_ممكن #فلسطين pic.twitter.com/hWzt1Vks1k — Elshaprawy 🌐 (@AmrElshaprawy) October 7, 2023

صدمة و ذهول أسرى العدو الصهيوني فور سقوطهم في قبضة رجال الضيف من #كتائب_القسام 💚#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/oSAmndIgwi — الخدّاش .. 💚 (@Khaddash2323) October 7, 2023

وينشئ ناشئ الفتيان منّا

على ما كان عوده ياسين ❤️🤍#طوفان_الاقصى#كتائب_القسام pic.twitter.com/5kdsrj12G9 — أحمد أبوالعلا ماضي المحامي (@Ahmed_Aboulela) October 7, 2023

في كل مرة تبهرنا غزة وتبرهن بان النصر

ليس بكم ونوع العتاد انما بصدق النوايا

"شكراً فلسطين شكراً للدرس العظيم" #طوفان_الاقصي #كتائب_القسام pic.twitter.com/tIyahnmJLo — عبدالله الصقلاوي "المليفي" (@alsaqlawiii) October 7, 2023

بعد ٥٠ عاما من العبور الأول ٦ أكتوبر ٧٣

العبور الثاني ٧ أكتوبر ٢٣✌️

كل صفحاتنا لازم يكون عليها علم فلسطين 🇪🇬🇵🇸#طوفان_الأقصى#Israel#كتايب_القسام#تحريرها_كلها_ممكن #فلسطين pic.twitter.com/hWzt1Vks1k — Elshaprawy 🌐 (@AmrElshaprawy) October 7, 2023