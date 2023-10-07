علماء دين وهيئات إسلامية يحيون صمود الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال

أعلنت عدة هيئات إسلامية، على رأسها جامع الأزهر واتحاد علماء المسلمين، دعمها لصمود ونضال الشعب الفلسطيني، وذلك بعد ساعات من إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن قتل وأسر عشرات الإسرائيليين.

وقال الأزهر الشريف إنه "يعزي العالم الصامت في ضحايا فلسطين الأبرياء ويحيي صمود الشعب الفلسطيني الأبي ويدعو الله أن يلهمهم الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم والصمت المخجل للمجتمع الدولي".

وأضاف الأزهر في بيان نشره على صفحته بموقع إكس، أنه "يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة في شهداء الأمة الإسلامية والعربية شهداء فلسطين الأبية الذين نالوا الشهادة دفاعا عن وطنهم وأمتهم وقضيتنا وقضيتهم قضية شرفاء العالم القضية الفلسطينية ويدعو الله أن يلهم الشعب الفلسطيني الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم".

1/1 #الأزهر يعزي العالم الصامت في ضحايا #فلسطين الأبرياء ويحيي صمود الشعب الفلسطيني الأبي ويدعو الله أن يلهمهم الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم والصمت المخجل للمجتمع الدولي — الأزهر الشريف (@AlAzhar) October 7, 2023

وطالب الأزهر المجتمع الدولي "بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث احتلال الصهاينة لفلسطين"، مؤكدا أن هذا الاحتلال "وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية".

من جهته أكد مفتي مصر شوقي علام أن القضية الفلسطينية هي "قضية كل عربي ومسلم في ربوع الأرض يحملون أمانتها أينما كانوا، وهي قضية لا تسقط بالتقادم، ولكنها تحيا في نفوسنا، ويزداد تمسكنا بالحق الفلسطيني والعربي لما للقدس من مكانة دينية وحضارية على مر التاريخ".

من جانبه، دعا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي -في تغريدة على موقع إكس- "للمقاومة الفلسطينية الباسلة بالانتصار والتوفيق في مواجهة العدو الغاشم المحتل".

وفَّق الله المقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة العدو الغاشم المحتل (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) pic.twitter.com/BcroCaiTBp — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) October 7, 2023

وفي السودان قال الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي "عهدنا معكم مواصلة الصمود في مقارعة نفس العدو وامتداداته حتى نرفع راية النصر سويا في فلسطين والسودان احتفالا بدحر أبناء أعداء الأمة ونحن معكم في صف واحد".

كما ناشد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علماء الأمة وشيوخها وحفظة كتاب الله، بالقنوت والدعاء للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بالانتصار في معركتها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الاتحاد في تغريدة على موقع إكس "اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى وأهل القدس وكل فلسطين اللهم كن لهم عونا، اللهم إنا لا نملك غير الدعاء فيا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء اللهم انصر ضعفهم فإنه ليس لهم سواك".

يا أمتنا الإسلامية؛

ويا علماء الأمة

يا شيوخنا وآبائنا وأمهاتنا

يا حفظة كتاب الله

أنصروا إخوانكم في غزة بالدعاء و القنوت إلى الله : اللهم انصرهم بنصرك وسدد رميهم وقوي شوكتهم يارب العالمين#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/rYQ9kZ1ltt — علماء المسلمين (@iumsonline) October 7, 2023

بدورها، قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إنها "تتابع بمزيج من الفخر والاعتزاز مجريات معركة "طوفان الأقصى" التي فاجأت بها المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي، بعملية نوعية ستفرض -بإذن الله- معادلة جديدة للصراع لم يكن يتوقعها".

|| نتابع في هيئة علماء المسلمين في #العراق بمزيج من الفخر والاعتزاز مجريات معركة #طوفان_الأقصى التي فاجأت بها المقاومة الفلسطينية الاحتلال الصـ ـهـ ـيوني، بعملية نوعية ستفرض -بإذن الله- على معادلة الصراع مسارات لم يكن يتوقعها . وفي الوقت الذي نحيّي فيه جهاد أهلنا في #فلسطين عامة… pic.twitter.com/n4jlB4eahf — هيئة علماء المسلمين في العراق (@amsiiraq) October 7, 2023

وفي الجزائر، أكدت جمعية العلماء المسلمين أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم يمثل تحولا إستراتيجيا في العلاقة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، ودعت العرب والمسلمين جميعا إلى مساندة المقاومة الفلسطينية، وحماية ظهرها بكل الوسائل.

وصباح اليوم السبت أطلقت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، وشملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.