عباس: تجاهُل إسرائيل قرارات الشرعية الدولية يدفع للانفجار

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، إن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية على إسرائيل واستمرار الظلم يدفعان نحو الانفجار، وذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل صباح اليوم.

وشدد عباس -في اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون– على "ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي"، مشيرا إلى أن التصعيد الذي تشهده المنطقة اليوم سببه انسداد الأفق السياسي.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تأكيد عباس أن استمرار إرهاب المستوطنين والاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في "ظل صمت دولي شجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم كما يحصل الآن في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

ودعا الرئيس الفلسطيني نظيره الفرنسي للتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والسيادة، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو ما يوفر الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.





وكانت كتائب القسام أطلقت صباح اليوم عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا بريا وجويا وبحريا واقتحام مستوطنات وقتل وأسر عشرات الإسرائيليين، ورد جيش الاحتلال بشن غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 230 فلسطينيا وجرح أكثر من 1600 آخرين، وفق مصادر للجزيرة.