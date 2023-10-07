عاجل| مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أفاد مراسل الجزيرة في قطاع غزة بأن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

كما أفاد المراسل بإطلاق صفارات الإنذار في جنوب تل أبيب وأشدود وعسقلان وبئر السبع وعراد نتيجة قصف صاروخي واسعا من قطاع غزة

كما سُمع دوي إنفجارات غربي القدس.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إنه تم تفعيل القبة الحديدية وإطلاق صفارات الإنذار إثر قصف استهدف عددا كبيرا من البلدات من جنوب تل أبيب إلى شمالي حدود غزة ومستوطنات غلاف غزة وبئر السبع وعراد في النقب.