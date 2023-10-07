طوفان الأقصى.. تعرف على نقاط الاشتباك الرئيسية بين المقاومة وإسرائيل

بينما تتواصل عملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدت إلى مقتل وأسر عشرات الإسرائيليين- قال جيش الاحتلال إن القتال مستمر في مواقع إسرائيلية عديدة، كما أفادت صحيفة هآرتس بأن بعض المواقع صارت في قبضة المقاتلين الفلسطينيين.

ووفقا لما صرح به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن الاشتباكات تجري حاليا في 22 موقعا على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة، أبرزها:

قاعدة رعيم العسكرية: وهي مقر قيادة فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي.

وهي مقر قيادة فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي. قاعدة زيكيم العسكرية: وتقع على شاطئ مدينة عسقلان.

وتقع على شاطئ مدينة عسقلان. معبر إيرز (حاجز بيت حانون): يقع شمالي قطاع غزة بين بلدة بيت حانون الفلسطينية وكيبوتس إيرز الإسرائيلي.

يقع شمالي قطاع غزة بين بلدة بيت حانون الفلسطينية وكيبوتس إيرز الإسرائيلي. ناحل عوز: كيبوتس إسرائيلي (مستوطنة زراعية تعاونية) شرقي قطاع غزة بالقرب من مستوطنتي سديروت ونتيفوت.

كيبوتس إسرائيلي (مستوطنة زراعية تعاونية) شرقي قطاع غزة بالقرب من مستوطنتي سديروت ونتيفوت. ماغن : كيبوتس إسرائيلي يقع شمال غربي صحراء النقب، ويتبع مجلس أشكول الإقليمي.

: كيبوتس إسرائيلي يقع شمال غربي صحراء النقب، ويتبع مجلس أشكول الإقليمي. بئيري: كيبوتس إسرائيلي يقع شمال غربي صحراء النقب قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

كيبوتس إسرائيلي يقع شمال غربي صحراء النقب قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة. كفار عزة: كيبوتس إسرائيلي يقع بين مستوطنتي نتيفوت وسديروت على بعد نحو 5 كيلومترات شرق قطاع غزة.