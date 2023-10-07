طوفان الأقصى.. إسرائيليون يبحثون عن مفقوديهم عبر منصات التواصل

نشر إسرائيليون عشرات المناشدات على منصات التواصل الاجتماعي، للبحث عن مفقودين انقطع الاتصال بهم، واختفت آثارهم في الساعات الأولى، عقب الهجوم المفاجئ الذي أطلقته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وحسب البيانات والصور الشخصية المتداولة للمفقودين، فإن معظمهم من الشباب، وعدد كبير منهم انقطع الاتصال بهم، عقب هروب جماعي للمستوطنين من إحدى الاحتفالات الجماعية، التي كانت في "غلاف غزة".

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شنت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحماس- هجوما مفاجئا وغير مسبوق على إسرائيل، في مستوطنات غلاف غزة وفي النقب بالجنوب.

وبدأ الهجوم دون سابق إنذار، بينما كان انتباه الجيش الإسرائيلي ومؤسسته الأمنية موجها نحو الضفة الغربية، في وقت كانت فيه الاستعدادات على حدود غزة ومحيطها اعتيادية مؤخرا.