شاهد.. كتائب القسام تقتحم معبر إيرز وتقتل وتأسر جنودا للاحتلال

نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو لاقتحام مقاتليها معبر إيرز (بيت حانون) شمال قطاع غزة.

وأظهر المقطع قتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بالمعبر، وأسر آخرين.

وصباح اليوم السبت، أطلقت كتائب القسام عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، في وقت أفادت فيه مصادر إسرائيلية بمقتل وجرح المئات.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيه، أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين.