شاهد.. رعب وهلع في مطار بن غوريون خوفا من صواريخ المقاومة

أظهر مقطع فيديو نشره مراسل" سي إن إن" حالة رعب غير مسبوقة في مطار بن غوريون، فقد ظهر عدد من المسافرين وهم ينبطحون أرضا في مدرج المطار الذي يقع في تل أبيب خوفا من الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية في إطار عميلة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح السبت 2023/10/7.

وتحدث مراسل "سي إن إن" عن حالة هلع بين المسافرين الذين لا يعلمون ماذا تخبئ لهم الساعات القادمة، وعيونهم معلقة بالسماء التي امتلأت بصواريخ المقاومة الفلسطينية، فيما تدوي أصوات صفارات الإنذار.