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أسر وقصف وتدمير واقتحام وتوغل.. صور توثق وقائع عملية "طوفان الأقصى"

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7/10/2023-|آخر تحديث: 7/10/202312:03 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قصفت المقاومة الفلسطينية -صباح اليوم السبت- بلدات إسرائيلية، ودوت صافرات الإنذار في جنوب تل أبيب وإسدود ووقع انفجار في القدس وعسقلان.

وقد أظهرت الصور أَسر المقاومة الفلسطينية جنودا إسرائيليين.

كما أظهرت مقاطع فيديو اشتباكات من مسافة الصفر بين عناصر المقاومة الفلسطينية والشرطة الإسرائيلية في بلدات إسرائيلية، وهذه أول مرة تحدث فيها اشتباكات من هذا النوع.

 

وظهرت في المقاطع سيارات تقل عناصر عديدة من المقاومة، بينما تُسمع في الخلفية أصوات أشخاص مذعورين يتحدثون العبرية.

وفي عسقلان، وثق مقطع فيديو انفجارا ضخما أمام أحد المباني في وقت امتدت فيه النار إلى سيارات مصطفة على ناصية الشارع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عناصر من المقاومة تسللوا من غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقد أصابت قذيفة مبنى في تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العشرات من مقاتلي حماس لا يزالون يتجولون في شوارع المستوطنات.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر في الشرطة إن مسلحين فلسطينيين يتحصنون مع رهائن في منزل في مستوطنة أوفاكيم غربي بئر السبع.

دبابة إسرائيلية دمرتها المقاومة الفلسطينية (مواقع التواصل)
كتائب القسام تنشر صورا لسيطرة مقاوميها على موقع عسكري إسرائيلي
كتائب القسام تنشر صورا لسيطرة مقاوميها على موقع عسكري إسرائيلي (مواقع التواصل)
أسر جنود إسرائيليين
أسر جنود إسرائيليين (مواقع التواصل)

وأظهرت الصور أيضا جنودا من الجيش الإسرائيلي محاصرين داخل قاعدة عسكرية في غلاف غزة.

وفي مشهد غير مسبوق، ظهر أفراد من كتائب القسام يتجولون داخل إحدى المستوطنات في غلاف غزة.

وفي مشهد آخر، أظهرت الصور هروب مئات المستوطنين من مستوطنات غزة إلى إسرائيل.

وقد عرضت كتائب القسام مشاهد لاستيلاء عناصرها على كيبوتس وموقع كرم أبو سالم شرق رفح، ضمن عملية طوفان الأقصى.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي