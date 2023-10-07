أسر وقصف وتدمير واقتحام وتوغل.. صور توثق وقائع عملية "طوفان الأقصى"

قصفت المقاومة الفلسطينية -صباح اليوم السبت- بلدات إسرائيلية، ودوت صافرات الإنذار في جنوب تل أبيب وإسدود ووقع انفجار في القدس وعسقلان.

وقد أظهرت الصور أَسر المقاومة الفلسطينية جنودا إسرائيليين.

صفارات الإنذار تدوي الآن في مطار اللد وبن غوريون.. هروب جماعي للمستوطنين..#طوفان_الأقصى #غزة ❤️✌️

pic.twitter.com/jizgDvkPUg — فاطمة فتوني | Fatima ftouni (@ftounifatima) October 7, 2023

كما أظهرت مقاطع فيديو اشتباكات من مسافة الصفر بين عناصر المقاومة الفلسطينية والشرطة الإسرائيلية في بلدات إسرائيلية، وهذه أول مرة تحدث فيها اشتباكات من هذا النوع.

وظهرت في المقاطع سيارات تقل عناصر عديدة من المقاومة، بينما تُسمع في الخلفية أصوات أشخاص مذعورين يتحدثون العبرية.

وفي عسقلان، وثق مقطع فيديو انفجارا ضخما أمام أحد المباني في وقت امتدت فيه النار إلى سيارات مصطفة على ناصية الشارع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عناصر من المقاومة تسللوا من غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

جيب هامر إسرائيلي غنيمة بعد الاستيلاء عليه من المقاومة الفلسطينية بغلاف غزة. كحلو عيونكم pic.twitter.com/vlVZmc5r00 — Hanzala (@Hanzpal2) October 7, 2023

وقد أصابت قذيفة مبنى في تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العشرات من مقاتلي حماس لا يزالون يتجولون في شوارع المستوطنات.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر في الشرطة إن مسلحين فلسطينيين يتحصنون مع رهائن في منزل في مستوطنة أوفاكيم غربي بئر السبع.

وأظهرت الصور أيضا جنودا من الجيش الإسرائيلي محاصرين داخل قاعدة عسكرية في غلاف غزة.

وفي مشهد غير مسبوق، ظهر أفراد من كتائب القسام يتجولون داخل إحدى المستوطنات في غلاف غزة.





وفي مشهد آخر، أظهرت الصور هروب مئات المستوطنين من مستوطنات غزة إلى إسرائيل.

وقد عرضت كتائب القسام مشاهد لاستيلاء عناصرها على كيبوتس وموقع كرم أبو سالم شرق رفح، ضمن عملية طوفان الأقصى.