ردود فعل دولية على "طوفان الأقصى" منحازة للاحتلال

توالت ردود الفعل الدولية على العملية العسكرية غير المسبوقة التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس) صباح اليوم السبت على إسرائيل، وشملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، وبدت أغلب المواقف الدولية منحازة إلى موقف الاحتلال الإسرائيلي ومنددة بالمقاومة، وفي ما يلي أبرز ردود الفعل الدولية:

الأمم المتحدة:

ندد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند بـ"شدة" بالعملية، ودعا إلى وقف "الهجمات" على الفور، مشيرا إلى أنه "على تواصل وثيق مع كل الأطراف" ليطلب منها بصورة خاصة "حماية المدنيين".

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة -في بيان- إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ندد بهجوم حماس على إسرائيل وحث على "بذل جميع الجهود الدبلوماسية لتجنب اندلاع صراع أوسع نطاقا".

قالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها ستدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.

ونددت البرازيل -التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول الجاري- بالهجمات، وعبرت عن تضامنها مع إسرائيل.

الحلف الأطلسي:

ندد حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعملية، وقال المتحدث باسمه ديلان وايت "ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس اليوم على إسرائيل شريكة الحلف الأطلسي"

الاتحاد الأوروبي:

دعا الاتحاد الأوروبي إلى "وقف فوري للعنف في فلسطين وإسرائيل".

أعرب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل -في بيان- عن قلقه العميق إزاء الأحداث الجارية في إسرائيل.

أكد بوريل "تضامن الاتحاد الأوروبي الثابت مع إسرائيل خلال هذه الأوقات الصعبة".

أدانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي نفذته حماس ضد إسرائيل، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الهجمات الشنيعة".

ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بهذه "الهجمات العشوائية على إسرائيل وشعبها"، مدينا "الترهيب والعنف ضد مدنيين أبرياء".

ألمانيا:

قال المستشار الألماني أولاف شولتز "تصل إلينا أخبار مروعة اليوم من إسرائيل، لقد صُدمنا بشدة من إطلاق الصواريخ من غزة وتصاعد العنف، تندد ألمانيا بهذه الهجمات التي تشنها حماس، وتقف إلى جانب إسرائيل".

نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "بشدة بالهجمات من غزة ضد إسرائيل"، وأكدت أن ألمانيا "تتضامن تماما" مع إسرائيل، معتبرة أن حماس "تساهم في تصعيد العنف".

فرنسا:

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الهجمات على إسرائيل، وكتب على منصة "إكس" "أعبر عن تضامني الكامل مع الضحايا وعائلاتهم والمقربين منهم".

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية "بحزم شديد الهجمات الجارية ضد إسرائيل وشعبها"، مؤكدة رفضها المطلق لما سمته الإرهاب، وتمسكها بأمن إسرائيل.

بريطانيا:

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن صدمته حيال الهجمات التي شنتها حماس هذا الصباح على إسرائيليين"، مؤكدا "حق إسرائيل المطلق في الدفاع عن نفسها".

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "تندد بريطانيا على نحو قاطع بالهجمات المروعة التي شنتها حماس على مدنيين إسرائيليين، وستدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

إيطاليا:

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" ضد "الهجوم الوحشي الجاري في إسرائيل".

إسبانيا:

أبدت إسبانيا "صدمتها حيال العنف الأعمى"، وأدان وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس "بشدة الهجمات الخطيرة للغاية التي تنطلق من غزة ضد إسرائيل".

هولندا:

أجرى رئيس الوزراء مارك روته مكالمة مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث معه "هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل"، مؤكدا أن "هولندا تدين بدون لبس هذا العنف، وتدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

اليونان:

أدان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس "بشدة الهجمات المروعة"، مؤكدا أن أثينا "تقف بجانب الشعب الإسرائيلي، وتدعم تماما حقه في الدفاع عن نفسه".

ألبانيا:

أدان وزير الخارجية الألباني إيغلي حسني بـ"شدة" العملية

بولندا:

أدان وزير الخارجية زبيغنيو راو "بأشد ما يمكن الهجمات غير المقبولة" التي وصفها بأنها "أعمال عدوانية".

التشيك:

قال الرئيس التشيكي بيتر بافيل إن "الهجوم الذي نُفذ من قطاع غزة هو عمل مؤسف ضد إسرائيل والسكان المدنيين".

نددت الحكومة التشيكية بالهجمات على إسرائيل، وأكد رئيس الوزراء بيتر فيالا أن بلاده "وقفت على الدوام وستقف بجانب إسرائيل".

بلجيكا:

نددت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب "بشدة بالهجمات الصاروخية الكثيفة على المدنيين الإسرائيليين، قلوبنا مع جميع المتضررين، إننا نراقب الوضع عن كثب".

سويسرا:

دعت وزارة الخارجية السويسرية إلى "الوقف الفوري للعنف وحماية المدنيين".

النمسا:

ندد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ بشدة بالهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، وأكد أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

الهند:

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "تضامن" بلاده مع إسرائيل، مبديا صدمته العميقة إزاء الأنباء عن الهجمات ضدها.